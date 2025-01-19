Зеленский подписал указ о санкциях для граждан, которые действуют против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Речь идет о наказании для граждан, чья деятельность направлена против Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Зеленского, санкции позволят заблокировать деятельность пропагандистов, которые работают на Россию, коллаборационистов, которые перешли на сторону врага, и тех, кто помогает РФ продолжать войну.

"Также продолжаем лишать государственных наград: звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они вскоре", — отметил президент Украины.

Напомним, накануне, вечером 18 января, Владимир Зеленский анонсировал принятие нового решения по санкциям СНБО. Он отметил, что соответствующий указ будет уже 19 января.

Также мы сообщали, что в начале декабря 2024 года Украина утвердила санкции против части грузинской власти. Речь идет о главе правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили и его сообщниках.