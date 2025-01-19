Зеленские побывали в больнице, где лечат раненых воинов — фото

Супруги Зеленские в больнице. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 19 января, вместе с первой леди Еленой Зеленской посетил раненых бойцов в больнице. Воины участвовали в боях на самых горячих направлениях фронта.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Сегодня супруги Зеленские посетили наших воинов, которые проходят лечение после ранений в горячих точках: на Покровском направлении, на Харьковщине и в операции в Курской области.

Супруги Зеленские с военным. Фото: Telegram/Zelenskiy

Владимир Зеленский и военные. Фото: Telegram/Zelenskiy

Раненный военный. Фото: Telegram/Zelenskiy

Визит Зеленских в больницу. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Встретились с представителями правительства, Медицинских сил ВСУ и военными психологами, чтобы обсудить вопросы комплексной психологической помощи, которая должна охватывать как раненых военнослужащих и членов их семей, так и медицинских работников", — отметил президент.

Один из раненых военных. Фото: Telegram/Zelenskiy

Военный в больнице. Фото: Telegram/Zelenskiy

Также украинский лидер и первая леди ознакомились с проектом "Движение без барьеров", которое обеспечит новые маршруты помощи в городах. Он отметил, что это весомый шаг в направлении безбарьерности, в которой нуждается наше общество.

Встреча по поводу проекта. Фото: Telegram/Zelenskiy

Обсуждение проекта безбарьерности. Фото: Telegram/Zelenskiy

Проект безбарьерности. Фото: Telegram/Zelenskiy

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня Зеленский встретился с полковником Романом Качуром, которого назначат начальником Национальной академии сухопутных войск.

Также президент подписал санкции от СНБО в отношении российских пропагандистов и коллаборационистов. Стало известно, кто вошел в список.