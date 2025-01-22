Когда состоится встреча Зеленского с Трампом — стали известны детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда работает над организацией встречи с президентом США Дональдом Трампом. Однако сначала состоятся переговоры между представителями команд обеих сторон.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец из Украинского дома в Давосе в среду, 22 января.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Трампа

Во время общения с журналистами Зеленский отметил, что сперва состоятся встречи между представителями команд обеих сторон, которые будут работать над организацией будущих переговоров с Трампом.

По его словам, это лишь начальный этап для дальнейшего диалога с американским лидером.

"Команды будут работать над встречами. Будет несколько различных встреч. Я имею в виду командные встречи. А потом будем уже работать над встречей с президентом Трампом", — сказал глава государства.

Напомним, 22 января Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Украинский дом в Давосе. Перед этим глава государства провел ряд встреч, в частности, с премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.