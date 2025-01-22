Володимир Зеленський прибув в Український дім у Давосі — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБУ-Україна

У середу, 22 січня, Президент України Володимир Зеленський прибув в Український дім у Давосі. Місце посилено охороняють.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Перед візитом Зеленського поблизу Українського дому було перекрито дороги та чатувала охорона.

Візит українського лідера привернув чималу увагу преси. Спостерігаються великі черги з представників ЗМІ та триває ретельна перевірка безпеки.

Кореспондентка Новини.LIVE запитала президента, чи заплановані контакти з американським лідером Дональдом Трампом у найближчий час. Зеленський привітався, але відповіді не дав.

Нагадаємо, 22 січня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Катару Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Серед основних тем обговорення були гуманітарна співпраця, забезпечення продовольчої безпеки та питання повернення українських дітей. Перед цим глава держави зустрівся з президентом Ізраїлю. Вони обговорили важливі питання українсько-ізраїльської співпраці.