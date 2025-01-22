Владимир Зеленский прибыл в Украинский дом в Давосе - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБУ-Украина

В среду, 22 января, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Украинский дом в Давосе. Место усиленно охраняют.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Перед визитом Зеленского вблизи Украинского дома были перекрыты дороги и караулила охрана.

Визит украинского лидера привлек немалое внимание прессы. Наблюдаются большие очереди из представителей СМИ и продолжается тщательная проверка безопасности.

Корреспондентка Новини.LIVE спросила президента, запланированы ли контакты с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время. Зеленский поздоровался, но ответа не дал.

Напомним, 22 января Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Среди основных тем обсуждения были гуманитарное сотрудничество, обеспечение продовольственной безопасности и вопрос возвращения украинских детей. Перед этим глава государства встретился с президентом Израиля. Они обсудили важные вопросы украинско-израильского сотрудничества.