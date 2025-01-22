Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп пригрозил Путину и призвал немедленно завершить войну arrow

Трамп пригрозил Путину и призвал немедленно завершить войну

22 января 2025 23:08
Ольга Антоновская - редактор
Трамп требует у Путина немедленного завершения войны в Украине — детали
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно завершить войну в Украине. В противном случае экономика РФ потерпит окончательный крах.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в среду, 22 января.

Читайте также:

Трамп хочет заставить Путина завершить войну

Новый лидер Соединенных Штатов Америки заявил, что Владимир Путин должен немедленно закончить войну в Украине. Трамп добавил, что в противном случае США введут новые жесткие санкции, которые заставят экономику России потерпеть крах.

"Я сделаю большую услугу России, чья экономика потерпит крах, и президенту Путину. Урегулируйте сейчас и остановите эту бессмысленную войну! Будет только хуже. Если мы не заключим соглашение вскоре, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие уровни налогов, тарифов и санкций на все, что продается Россией", — написал Трамп.

Дональд Трамп призвал Путина немедленно завершать войну
Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Он также добавил, что не хотел бы наносить вред РФ, учитывая ее помощь в победе во Второй мировой войне. Кроме того, Трамп отметил, что всегда любил русский народ и имел хорошие отношения с Путиным.

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк объяснил, что экономика России не упала, ведь она не настолько слабая. Он отметил, что это возможно при условии введения более жестких санкций.

Украинский президент Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом. Сейчас идет работа по организации переговоров.

владимир путин Дональд Трамп экономика война в Украине війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала —Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала —Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать