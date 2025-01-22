Трамп требует у Путина немедленного завершения войны в Украине — детали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно завершить войну в Украине. В противном случае экономика РФ потерпит окончательный крах.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в среду, 22 января.

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Новый лидер Соединенных Штатов Америки заявил, что Владимир Путин должен немедленно закончить войну в Украине. Трамп добавил, что в противном случае США введут новые жесткие санкции, которые заставят экономику России потерпеть крах.

"Я сделаю большую услугу России, чья экономика потерпит крах, и президенту Путину. Урегулируйте сейчас и остановите эту бессмысленную войну! Будет только хуже. Если мы не заключим соглашение вскоре, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие уровни налогов, тарифов и санкций на все, что продается Россией", — написал Трамп.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Он также добавил, что не хотел бы наносить вред РФ, учитывая ее помощь в победе во Второй мировой войне. Кроме того, Трамп отметил, что всегда любил русский народ и имел хорошие отношения с Путиным.

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк объяснил, что экономика России не упала, ведь она не настолько слабая. Он отметил, что это возможно при условии введения более жестких санкций.

Украинский президент Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом. Сейчас идет работа по организации переговоров.