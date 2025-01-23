Трамп сказал сколько российских и украинских войск погибло в войне

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявил, что потери Украины и России в войне, по его данным, уже достигают более полумиллиона человек. Кроме того, новоизбранный президент США обвинил администрацию Джо Байдена в сокрытии данных о реальном количестве погибших.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, сообщает "Голос Америки".

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Трамп заявил, что потери Украины достигают 600–700 тысяч человек, а Россия, по его оценкам, уже потеряла около 800 тысяч солдат.

Свое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами.

"Россия потеряла уже 800 тысяч солдат, а Украина — 600-700 тысяч. И я думаю, это даже не все цифры, а на самом деле намного больше. Огромное количество солдат погибает. И эта война должна прекратиться", — высказался президент США.

Он отметил, что точных данных о потерях нет, но подчеркнул, что "на войне погибло гораздо больше людей", чем официально сообщается. Особенно, по его словам, высоки потери на фронте, в частности среди молодых солдат.

"В Украине гораздо больше гибнет людей, чем на самом деле вы сообщаете об этом, и я не обвиняю вас. Возможно, я обвиняю именно ваше руководство, которое не хочет публиковать настоящие реальные цифры. Сегодня вы знаете, сколько зданий уничтожены. Когда разрушено целое здание и говорят — погибло 2 человека. Да нет, там тысячами люди гибнут", — сказал Дональд Трамп.

Напомним, также стало известно, что северокорейские войска несут огромные потери в боях против ВСУ и власти КНДР планируют отправить еще часть войск.

Тем временем администрация Трампа отправила ряд чиновников "на проверку", которые ранее занимались войной в Украине.

А сам Дональд Трамп вдруг пригрозил Путину санкциями и жесткими ограничениями экономики, если он не согласится на перемирие.