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У Трампа перевіряють чиновників, які займались війною в Україні

23 січня 2025 07:52
Анастасія Постоєнко - Редактор
Адміністрація Трампа влаштувала перевірку та чистку чиновників РНБО
Радник з питань національної безпеки США Майкл Волтц. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Анастасія Постоєнко - Редактор

Радник з питань національної безпеки США Майкл Волтц ініціював масштабну перевірку десятків кар'єрних чиновників Ради національної безпеки (РНБО). Вони займалися питаннями міжнародної безпеки, включаючи ядерну програму Ірану та Північної Кореї, кібершпигунство і війну в Україні.

Про це повідомив прес-секретар РНБО Брайан Г'юз, передає The Washington Post.

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Перевірка проводиться для того, щоб встановити, чи всі працівники РНБО дотримуються програми "Америка понад усе", впровадженої адміністрацією Дональда Трампа. За словами Г'юза, оцінка співробітників почалася 15 січня, а вже наступного дня частину чиновників відправили додому. Їм наказали повертатися до роботи лише за викликом їхніх керівників.

За словами одного з американських чиновників, рішення Волтца було настільки несподіваним, що деякі чиновники не змогли фізично покинути комплекс Білого дому, бо їхні перепустки перестали працювати.

У середу керівник апарату Волтца, Брайан Маккормак, повідомив працівникам про таке рішення під час короткої телефонної розмови. Такий крок викликав обурення серед деяких чиновників. Крім того, кадрові перевірки можуть уповільнити роботу нової команди з питань національної безпеки, особливо у перехідний період. 

Частина чиновників, яких відправили додому, були співробітниками, тимчасово призначеними до РНБО з інших урядових відомств, включаючи ЦРУ, Пентагон та Держдепартамент. Деяким із них було запропоновано подати заяви на продовження роботи в адміністрації Трампа.

Сам Майкл Волтц відреагував на критику та заявив, що "всі співробітники, які працюватимуть під керівництвом Дональда Трампа, повинні відповідати його політиці".

Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно пригрозив Путіну ще більшими санкціями, якщо той не погодиться зупинити війну в Україні.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський повідомив, коли буде зустріч з Дональдом Трампом.

США Дональд Трамп чиновники перевірки війна в Україні Майкл Волтц

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