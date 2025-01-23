Администрация Трампа устроила проверку и чистку чиновников СНБО

Советник по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолтц. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Советник по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолтц инициировал масштабную проверку десятков карьерных чиновников Совета национальной безопасности (СНБО). Они занимались вопросами международной безопасности, включая ядерную программу Ирана и Северной Кореи, кибершпионаж и войну в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь СНБО Брайан Г'юз, передает The Washington Post.

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Проверка проводится для того, чтобы установить, все ли работники СНБО придерживаются программы "Америка превыше всего", внедренной администрацией Дональда Трампа. По словам Хьюза, оценка сотрудников началась 15 января, а уже на следующий день часть чиновников отправили домой. Им приказали возвращаться к работе лишь по вызову их руководителей.

По словам одного из американских чиновников, решение Уолтца было настолько неожиданным, что некоторые чиновники не смогли физически покинуть комплекс Белого дома, так как их пропуска перестали работать.

В среду руководитель аппарата Уолтца, Брайан Маккормак, сообщил работникам о таком решении во время короткого телефонного разговора.

Такой шаг вызвал возмущение среди некоторых чиновников. Кроме того, кадровые проверки могут замедлить работу новой команды по вопросам национальной безопасности, особенно в переходный период.

Часть чиновников, которых отправили домой, были сотрудниками, временно назначенными в СНБО из других правительственных ведомств, включая ЦРУ, Пентагон и Госдепартамент. Некоторым из них было предложено подать заявления на продолжение работы в администрации Трампа.

Сам Майкл Уолтц отреагировал на критику и заявил, что "все сотрудники, которые будут работать под руководством Дональда Трампа, должны соответствовать его политике".

Напомним, Дональд Трамп недавно пригрозил Путину еще большими санкциями, если тот не согласится остановить войну в Украине.

Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда будет встреча с Дональдом Трампом.