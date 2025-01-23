Трамп призвал Саудовскую Аравию снизить цену на нефть — в чем причина

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп призвал Саудовскую Аравию снова снизить цену на нефть. По словам президента США, тогда война между РФ и Украиной закончится.

Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления на форуме в Давосе в четверг, 23 января.

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Как отметил глава Соединенных Штатов Америки, Саудовская Аравия будет инвестировать 6 млрд долларов в экономику США. Об этом Трамп говорил с саудовским принцем.

"Мы также договоримся о том, чтобы Саудовская Аравия снизила цены на нефть и мне странно, что это не произошло, до выборов. Если цены снизятся, то война между Украиной и Россией прекратится сразу же. Нам нужно снизить цены и положить конец этой войне", — заявил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп озвучил новые данные по потерям Украины и России в войне. Он также обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных о реальном количестве погибших.

В Давосе Дональд Трамп также заявил, что США работают над достижением соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. По словам политика, этот процесс уже продолжается.