Когда закончится война в Украине — Трамп в Давосе сделал обнадеживающее заявление

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

США работают над достижением соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Процесс уже идет, а решение об окончании войны вскоре будет готово.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время онлайн-выступления на форуме в Давосе в четверг, 23 января.

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Трамп отметил, что работает над достижением договоренностей о прекращении огня, подчеркивая огромные потери с обеих сторон.

"Мы достигнем договоренности по прекращению огня между Россией и Украиной. Мы работаем в этом направлении, потому что миллионы солдат сейчас умирают. Мы не видели ничего подобного после завершения Второй мировой войны. Они усеивают своими трупами равнины Украины. Есть миллионы россиян и миллионы украинцев, которые умирают. Это самая большая война со времен Второй мировой войны, и они хотят, чтобы это прекратилось. Надеюсь, что решение уже вскоре будет готово", — сказал Трамп.

Президент США также призвал Саудовскую Аравию снова снизить цены на нефть, считая, что это может способствовать прекращению войны между Россией и Украиной.

Кроме того, глава Белого дома повторил свое заявление о потерях Украины и России в войне, по его данным, количество жертв уже достигает миллиона.