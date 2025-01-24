Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным как можно скорее

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер стремится обеспечить прекращение войны в Украине и работать над сокращением ядерного оружия.

Об этом в четверг, 23 января, сообщило Reuters.

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Что известно о намерениях Трампа встретиться с Путиным

"Я действительно хотел бы в ближайшее время встретиться с президентом Путиным, чтобы закончить эту войну", — заявил Трамп по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, это желание обусловлено не экономической стратегией, а тем, что теряются миллионы жизней, идет бойня.

Впоследствии, выступая в тот же день в Белом доме Трамп сказал журналистам, что готов встретиться с Путиным как можно скорее, чтобы положить конец войне, и назвал эту войну смешной.

Напомним, по мнению Трампа, война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться. Американский лидер считает, что Украина уже готова к прекращению огня, а вот, какого мнения придерживается Россия, еще нужно узнать.

Ранее президент США заявил, что решение об окончании войны между Украиной и Россией вскоре будет готово. По его словам, США сейчас работают над достижением соглашения о прекращении огня.