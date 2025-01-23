Закінчення війни в Україні — Трамп пояснив, чи можливо це до наступної зустрічі у Давосі

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Україна вже готова до угоди про припинення вогню, але потрібно ще дізнатися позицію Росії. Бойові дії взагалі не мали б починатись.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час онлайн-виступу на форумі у Давосі в четвер, 23 січня.

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Трамп заявив, що війна між Росією та Україною могла б не початися, якби він залишався на посаді. За його словами, Україна вже готова до угоди про припинення вогню, але і РФ повинна бути готова до переговорів.

"Україна вже готова домовитися. Тепер треба запитати Росію. Ця війна взагалі не мала би починатися, якби я на той час був президентом, вона би і не почалася", — наголосив очільник Білого дому.

Президент США відзначив, що за своєї першої каденції мав добрі стосунки з російським президентом Володимиром Путіним і був переконаний, що Росія не нападатиме на Україну.

"У мене були хороші стосунки з Путіним, я точно був впевнений, що він на Україну не нападе. А потім, коли я не був президентом, сталася купа поганих речей, хтось комусь щось погане сказав, відбувалися всякі дурниці, і потім почали падати бомби на українські міста, і купа людей померла", — сказав Трамп.

Він також зазначив, що під час війни загинуло значно більше людей, ніж повідомляється в новинах. За його словами, деякі міста були знищені, а під час кожної атаки гинуть десятки людей, хоча офіційні повідомлення часто говорять лише про кілька загиблих.

"Коли вам кажуть у новинах, що лише одну людину зачепило, то це не так. Насправді під час кожної атаки помирає багато людей. Я бачу фотографії, коли вам кажуть, що померло кілька людей, двоє людей, то це неправда. Насправді кілька десятків", — підсумував американський лідер.

У своєму виступі президент США Дональд Трамп також заявив, що Америка активно працює над досягненням угоди щодо припинення вогню між Росією та Україною. Очікується, що рішення про завершення війни буде готове в найближчий час. Також глава Білого дому повідомив, що має намір найближчим часом зустрітися з Володимиром Путіним, щоб завершити війну в Україні.