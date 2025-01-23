Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні — деталі

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп заявив, що він хоче зустрітися в невдовзі з Володимиром Путіним та закінчити війну в Україні. Він наголосив, що через це гине "багато чудових людей".

Про це Президент США Дональд Трамп сказав під час промови на форумі в Давосі в четвер, 23 січня.

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Президент США заявив, що через війну в Україні руйнуються будівлі й цілі міста. Трамп планує найближчим часом зустрітися із російським лідером Володимиром Путіним, аби припинити це.

"Єдина річ, яка зупиняє ворожі кулі — це тіла людей. Я бачив фото того, що відбувається (В Україні. — Ред.) — це справжнє звірство, справжня бійня. Я говорю не про економіку, не про природні ресурси, а про стількох молодих людей, які помирають на полі бою", — сказав Трамп.

Нагадаємо, під час виступу в Давосі Дональд Трамп також повідомив, що він очікує зниження ціни на нафту від Саудівської Аравії. Він переконаний, що такий крок наблизить закінчення війни в Україні.

Крім того, Президент США заявив, що зараз його команда працює над завершенням війни в Україні та над досягненням угоди про припинення вогню. За його словами, рішення про закінчення війни буде готове невдовзі.