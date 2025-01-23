Трамп сделал заявление об окончании войны в Украине — детали

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп заявил, что он хочет встретиться вскоре с Владимиром Путиным и закончить войну в Украине. Он подчеркнул, что из-за этого гибнет "много замечательных людей".

Об этом Президент США Дональд Трамп сказал во время выступления на форуме в Давосе в четверг, 23 января.

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Президент США заявил, что из-за войны в Украине разрушаются здания и целые города. Трамп планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы прекратить это.

"Единственная вещь, которая останавливает вражеские пули — это тела людей. Я видел фото того, что происходит (В Украине. — Ред.) — это настоящее зверство, настоящая бойня. Я говорю не об экономике, не о природных ресурсах, а о стольких молодых людях, которые умирают на поле боя", — сказал Трамп.

Напомним, во время выступления в Давосе Дональд Трамп также сообщил, что он ожидает снижения цены на нефть от Саудовской Аравии. Он убежден, что такой шаг приблизит окончание войны в Украине.

Кроме того, Президент США заявил, что сейчас его команда работает над завершением войны в Украине и над достижением соглашения о прекращении огня. По его словам, решение об окончании войны будет готово вскоре.