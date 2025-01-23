Путін змінився — Сікорський дав пораду новій адміністрації США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

Путін навряд чи швидко зустрінеться з Трампом. Нова адміністрація США повинна зважати на те, що російський диктатор зараз зовсім інший, ніж був раніше.

Про це заявив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час Українського сніданку в Давосі у четвер, 23 січня.

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Як зазначив польський міністр, зараз Путін не такий, яким його знав Трамп під час першого президентства. Він додав, що варто скептично ставитись до ідеї раннього саміту з президентом РФ. Сікорський також наголосив, що Польща неодноразово попереджала Захід про Путіна, але її не завжди слухали.

"Президент Сполучених Штатів — лідер вільного світу. Володимир Путін — вигнанець і військовий злочинець, звинувачений у викраденні українських дітей. Я б запропонував Путіну заслужити цю зустріч на вищому рівні, і якщо він отримає її достроково, це підніме його статус", — зазначив Сікорський.

Головним організатором Українського сніданку в Давосі є Фонд Віктора Пінчука.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що партнери мають посилити тиск на Путіна. Він переконаний, що потрібно зробити так, аби російський диктатор сам захотів сісти за стіл переговорів.

Сенаторка США Джоні Ернст зазначила, що терміни закінчення війни в Україні залежать від того, як швидко усі члени НАТО зроблять ті внески, які пообіцяли. За словами Ернст, самостійно з усіма потребами Україна не впорається.