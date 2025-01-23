Анджей Дуда зробив заяву щодо переговорів з Росією

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польща Анджей Дуда закликав партнерів України посилити тиск на російського президента Володимира Путіна. Він заявив, що вплив має бути настільки сильним, щоб російський диктатор сам захотів сісти за стіл переговорів.

Про це Анджей Дуда заявив під час українського сніданку у Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Анджей Дуда зазначив, що в Росії потужно працює пропаганда та порекомендував партнерам звернути увагу на риторику представників "еліти" у Кремлі та переосмислити реальний стан справ в країні-агресорці. Він пояснив, що росіяни не хочуть наразі переговорів і не готові зупинятися.

"Якщо ви подивитеся на російську агресію проти України, на мову, якою розмовляють у кремлі російські еліти, якщо ви подивитеся російське телебачення, якщо ви побачите кількість мови російської пропаганди, то побачите в чому полягає реальна проблема і яким має бути реальне рішення цієї ситуації", — заявив Дуда.

Попри це польський президент заявив, що потрібно запровадити іще жорсткіші заходи проти Росії щоб Володимир Путін "сам почав благати про переговори".

"Якщо ми говоримо ставмо питання, як заохотити того, кого ми саджаємо за стіл, моя відповідь: ми повинні розпочати такі сильні заходи, щоб змусити Володимира Путіна просити про мир, мирні переговори. Я не хочу благати Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Я хочу, щоб Володимир Путін благав нас, Україну, союзників України сісти за стіл переговорів і поговорити про те, як закінчити цю війну і як вирішити всі проблеми які ми маємо також навколо", — висловився Анджей Дуда.

Нагадаємо, також генсек НАТО Марк Рютте на Українському сніданку пояснив, як країнам-учасницям Альянсу може "дорого" обійтися програш України у війні проти Росії.

Також Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg висловився щодо того, коли буде готовий сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним.