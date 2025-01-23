Анджей Дуда сделал заявление относительно переговоров с Россией

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польша Анджей Дуда призвал партнеров Украины усилить давление на российского президента Владимира Путина. Он заявил, что влияние должно быть настолько сильным, чтобы российский диктатор сам захотел сесть за стол переговоров.

Об этом Анджей Дуда заявил во время украинского завтрака в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Анджей Дуда отметил, что в России мощно работает пропаганда и порекомендовал партнерам обратить внимание на риторику представителей "элиты" в Кремле и переосмыслить реальное положение дел в стране-агрессоре. Он пояснил, что россияне не хотят сейчас переговоров и не готовы останавливаться.

"Если вы посмотрите на российскую агрессию против Украины, на язык, на котором разговаривают в кремле российские элиты, если вы посмотрите российское телевидение, если вы увидите количество языка российской пропаганды, то увидите в чем заключается реальная проблема и каким должно быть реальное решение этой ситуации", — заявил Дуда.

Несмотря на это польский президент заявил, что нужно ввести еще более жесткие меры против России чтобы Владимир Путин "сам начал умолять о переговорах".

"Если мы говорим задаем вопрос, как поощрить того, кого мы сажаем за стол, мой ответ: мы должны начать такие сильные меры, чтобы заставить Владимира Путина просить о мире, мирных переговорах. Я не хочу умолять Владимира Путина сесть за стол переговоров. Я хочу, чтобы Владимир Путин умолял нас, Украину, союзников Украины сесть за стол переговоров и поговорить о том, как закончить эту войну и как решить все проблемы которые мы имеем также вокруг", — высказался Анджей Дуда.

Напомним, также генсек НАТО Марк Рютте на Украинском завтраке объяснил, как странам-участницам Альянса может "дорого" обойтись проигрыш Украины в войне против России.

Также Владимир Зеленский в интервью Bloomberg высказался относительно того, когда будет готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.