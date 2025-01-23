Війна в Україні — що буде з НАТО, якщо Київ програє

Український сніданок в Давосі. Фото: Новини.LIVE

Генсек НАТО Марк Рютте закликав партнерів допомагати Україні боротися з Росією. За його словами, у разі поразки України, відновлення Альянсу обійдеться дорожче, ніж збільшення витрат на підтримку.

Про це Марк Рютте сказав під час Українського сніданку в межах Економічного форуму в Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Якщо Україна програє, відновлення НАТО обійдеться набагато дорожче, ніж збільшення наших витрат на оборонну допомогу", — наголосив Марк Рютте.

Генсек підтвердив слова президент України Володимира Зеленського, що головне для вступу України в переговори — гарантії сталого миру та того, що російський диктатор Володимир Путін не повернеться.

Нагадаємо, 23 січня у Давосі розпочався Український сніданок. Цей традиційний захід проходить під час щорічної зустрічі Всесвітнього.

Під час заходу польський президент Анджей Дуда заявив, що війна в Україні — це "не локальний конфлікт", а проблема, яку потрібно вирішувати.