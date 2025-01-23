Давос приймає Український сніданок — хто присутній

Підготовка до проведення Українського сніданку. Фото: Новини.LIVE

У швейцарському Давосі 23 січня розпочався Український сніданок. Цей традиційний захід проходить під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Стало відомо, кого запросили на Український сніданок та хто вже прибув на цей захід.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Хто візьме участь у дискусії

Участь у дискусії візьмуть ключові світові лідери, зокрема Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Едгар Рінкевичс, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Учасники заходу. Фото: Новини.LIVE

Цьогорічна панель буде присвячена викликам, які постають перед світовою спільнотою, та можливостям, які Україна може запропонувати для забезпечення глобальної стабільності й безпеки. Учасники розглянуть шляхи посилення міжнародної підтримки України в умовах змін у геополітичному балансі.

Нагадаємо, віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає 35 млрд фінансової допомоги.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів журналістці Новини.LIVE про результати форуму в Давосі.