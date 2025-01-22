Сибіга заявив, що Україна у фокусі після форуму в Давосі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: LB

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським успішно взяла участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави провів низку зустрічей зі світовими політиками.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець в середу, 22 січня.

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Український міністр назвав візит делегації до Давосу "надзвичайно продуктивним". Він додав, що війна триває не тільки проти України, а й проти спільних цінностей та міжнародного права.

"Ми чітко можемо зараз говорити, що Україна у фокусі. У кожній промові, яку я чую, лунає щось про Україну, лунають слова підтримки, солідарності і необхідності досягнення справедливого миру", — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі в Український дім прибув президент Аргентини Хав'єр Мілей. Політик приєднався до заходу після того, як відвідав інавгурацію Трампа.

В Українському домі був і глава держави Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз Україна активно готується до роботи з командою нового президента США.

Під час форуму в Давосі народний депутат Олександр Корнієнко розповів про угоду, яку підписали в Брюсселі. Вона стосується вступу України в НАТО та передбачає певні дії від партнерів.