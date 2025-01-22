Президент Аргентини Хав'єр Мілей прибув в Український дім у Давосі

Президент Аргентини Хав'єр Мілей. Фото: Reuters

В Давосі триває Всесвітній економічний форум. Ввечері 22 січня в Український дім прибув і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій.

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Хав'єр Мілей прибув в Український дім у Давосі одразу після інавгурації Дональда Трампа. Очільник Аргентини перебував у США з офіційним візитом.

Нагадаємо, в Український дім у Давосі також прибув український лідер. Володимир Зеленський приїхав туди незадовго до візиту Хав'єра Мілейя.

Крім того, в Український дім прибув й міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він заявив, що Україна вже найближчим часом Україна почне співпрацювати з новою адміністрацією США.