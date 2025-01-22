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Сибіга відповів, коли Україна почне співпрацювати з Трампом

22 січня 2025 17:07
Ольга Антоновська - редактор
Україна почне працювати з новою командою Трампа вже скоро — Сибіга
Андрій Сибіга в Українському домі у Давосі. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув в Український дім у Давосі. У Швейцарії політик перебуває з українською делегацією, яка бере участь у Всесвітньому економічному форумі. Як заявив дипломат, найближчим часом Україна розраховує на переговори з новою адміністрацією США.

Про це повідомляють Новини.LIVE в середу, 22 січня.

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Як повідомив міністр, після інавгурації Дональда Трампа юридичних перешкод для контактів між Україною та США немає. За його словами, наша країна перебуває у постійній взаємодії із союзниками.

"Ми вже звернулися з дипломатичними каналами щодо таких контактів, чи телефонічних, чи проведення або обмін візитами. Тому ми в очікуванні і сподіваємося в короткій перспективі, що вони відбудуться", — заявив Сибіга.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський в Давосі заявив, що США підтримували контакти з Росією на рівні розвідок з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він наголосив, що Сполучені Штати не мають забувати, що РФ — окупанти.

В Українському домі у Давосі виступив глава Польщі Анджей Дуда. Президент наголосив, що світ має рішучіше підтримувати Україну у боротьбі з російським агресором.

США Дональд Трамп Андрій Сибіга Давос війна в Україні співпраця

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