Україна почне працювати з новою командою Трампа вже скоро — Сибіга

Сибіга відповів, коли Україна почне співпрацювати з Трампом
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув в Український дім у Давосі. У Швейцарії політик перебуває з українською делегацією, яка бере участь у Всесвітньому економічному форумі. Як заявив дипломат, найближчим часом Україна розраховує на переговори з новою адміністрацією США.
Про це повідомляють Новини.LIVE в середу, 22 січня.
Візит Сибіги до Українського дому в Давосі
Як повідомив міністр, після інавгурації Дональда Трампа юридичних перешкод для контактів між Україною та США немає. За його словами, наша країна перебуває у постійній взаємодії із союзниками.
"Ми вже звернулися з дипломатичними каналами щодо таких контактів, чи телефонічних, чи проведення або обмін візитами. Тому ми в очікуванні і сподіваємося в короткій перспективі, що вони відбудуться", — заявив Сибіга.
Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський в Давосі заявив, що США підтримували контакти з Росією на рівні розвідок з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він наголосив, що Сполучені Штати не мають забувати, що РФ — окупанти.
В Українському домі у Давосі виступив глава Польщі Анджей Дуда. Президент наголосив, що світ має рішучіше підтримувати Україну у боротьбі з російським агресором.
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