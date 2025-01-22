Украина начнет работать с новой командой Трампа уже скоро — Сибига

Андрей Сибига в Украинском доме в Давосе. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Андрей Сибига прибыл в Украинский дом в Давосе. В Швейцарии политик находится с украинской делегацией, которая принимает участие во Всемирном экономическом форуме. Как заявил дипломат, в ближайшее время Украина рассчитывает на переговоры с новой администрацией США.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 22 января.

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Как сообщил министр, после инаугурации Дональда Трампа юридических препятствий для контактов между Украиной и США нет. По его словам, наша страна находится в постоянном взаимодействии с союзниками.

"Мы уже обратились по дипломатическим каналам относительно таких контактов, или телефонических, или проведение, или обмен визитами. Поэтому мы в ожидании и надеемся в короткой перспективе, что они состоятся", — заявил Сибига.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский в Давосе заявил, что США поддерживали контакты с Россией на уровне разведок с начала полномасштабного вторжения в Украину. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны забывать, что РФ — оккупанты.

В Украинском доме в Давосе выступил глава Польши Анджей Дуда. Президент подчеркнул, что мир должен решительно поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором.