Сибіга провів телефонну розмову з Блінкеном — про що говорили

Сибіга здійснив прощальний дзвінок Блінкену — деталі
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснив прощальний дзвінок державному секретарю США Ентоні Блінкену. Він подякував американському чиновнику за допомогу Україні.
Про це Сибіга написав в X у неділю, 19 січня.
Розмова Сибіги та Блінкена
"У прощальному дзвінку я подякував Ентоні Блінкену за його вирішальну роль у переломний момент історії", — йдеться в дописі.
Сибіга наголосив, що це допомогло забезпечити виживання України як незалежної, вільної та європейської нації.
Він зауважив, що українська сторона цінує стратегічне партнерство зі США та розраховує на подальшу підтримку з боку нової адміністрації.
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