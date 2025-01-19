Сибіга провів телефонну розмову з Блінкеном — про що говорили

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснив прощальний дзвінок державному секретарю США Ентоні Блінкену. Він подякував американському чиновнику за допомогу Україні.

Про це Сибіга написав в X у неділю, 19 січня.

Читайте також:

Розмова Сибіги та Блінкена

"У прощальному дзвінку я подякував Ентоні Блінкену за його вирішальну роль у переломний момент історії", — йдеться в дописі.

Сибіга наголосив, що це допомогло забезпечити виживання України як незалежної, вільної та європейської нації.

Він зауважив, що українська сторона цінує стратегічне партнерство зі США та розраховує на подальшу підтримку з боку нової адміністрації.

Скриншот допису Сибіги

Нагадаємо, завтра в США відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа. Після виголошення промови він стане 47-м президентом країни.

А у коментарі для журналістки Новини.LIVE Уляни Бойчук американці розповіли про свої очікування від другого терміну Трампа.