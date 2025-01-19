Сибига провел телефонный разговор с Блинкеном — о чем говорили

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершил прощальный звонок государственному секретарю США Энтони Блинкену. Он поблагодарил американского чиновника за помощь Украине.

Об этом Сибига написал в X в воскресенье, 19 января.

Читайте также:

Разговор Сибиги и Блинкена

"В прощальном звонке я поблагодарил Энтони Блинкена за его решающую роль в переломный момент истории", — говорится в заметке.

Сибига подчеркнул, что это помогло обеспечить выживание Украины как независимой, свободной и европейской нации.

Он отметил, что украинская сторона ценит стратегическое партнерство с США и рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны новой администрации.

Скриншот поста Сибиги

Напомним, завтра в США состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа. После произнесения речи он станет 47-м президентом страны.

А в комментарии для журналистки Новини.LIVE Ульяны Бойчук американцы рассказали о своих ожиданиях от второго срока Трампа.