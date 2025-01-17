Інавгурація Дональда Трампа — місце проведення урочистостей терміново змінили і пояснили чому

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться у ротонді Капітолія Сполучених Штатів. Місце проведення урочистостей змінили через погоду.

Про це сам політик повідомив у власній соцмережі Truth Social в п'ятницю, 17 січня.

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Інавгурація Трампа

Майбутній глава Білого дому пояснив, що прийняв рішення перенести інавгурацію в інше місце через очікувано аномально низьку температуру у Вашингтоні в день урочистостей.

"Мій обов’язок — захищати народ нашої країни, але перш ніж ми розпочнемо, ми повинні подумати про саму Інавгурацію. Прогноз погоди у Вашингтоні, округ Колумбія, з урахуванням вітрового фактора, може принести аномально низькі температури, які поб’ють рекорди. Країною сунеться арктичний фронт. Я не хочу, щоб хтось постраждав чи зазнав травм будь-яким чином. Це небезпечні умови для десятків тисяч співробітників правоохоронних органів, перших рятувальників, кінологів, поліцейських собак, навіть коней, а також сотень тисяч прихильників, які перебуватимуть на вулиці протягом багатьох годин 20 числа", — йдеться у повідомленні.

Трамп зазначив, що через аномально низькі температури він ухвалив рішення перенести основні заходи до приміщення.

"Я наказав, щоб Інавгураційна промова, а також молитви та інші виступи відбулися в Ротонді Капітолія США, як це було в 1985 році під час інавгурації Рональда Рейгана, також через сильний холод. Різних почесних гостей та делегації буде розміщено в будівлі Капітолія. Це стане надзвичайно гарним досвідом для всіх, особливо для великої телевізійної аудиторії", — підсумував він.

Нагадаємо, 20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно вступить на посаду президента США. У цей день відбудеться інавгурація новообраного лідера країни, яку відвідають численні відомі особи. Для Трампа це буде вже другий президентський термін.