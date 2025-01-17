Китай відправить на інавгурацію Трампа віцепрезидента Хань Чжена

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Китай відправив на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, свого віцепрезидента Хань Чжена. Це перший випадок, коли високопоставлений китайський чиновник буде присутній на церемонії приведення до присяги нового президента Сполучених Штатів.

Про це повідомляє NBC News, посилаючись на китайські ЗМІ та Міністерство закордонних справ Китаю.

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"Ми готові зміцнювати діалог і комунікацію з новим урядом США, належним чином розв'язувати розбіжності, розширювати взаємовигідне співробітництво, спільно сприяти стабільному, здоровому та сталому розвитку китайсько-американських відносин і знайти спосіб для Китаю та США налагодити коректні стосунки", — йдеться в заяві, що анонсує поїздку Ханя.

NBC також пише, що Хань Чжен іноді замінює голову КНР Сі Цзіньпіна в церемоніальних заходах.

Тим часом Лю Пеньюй, представник посольства Китаю в США, підтвердив, що Хань планує бути присутнім на інавгурації Трампа як "спеціальний представник голови Сі Цзіньпіна". Крім того, він повідомив, що запрошення було надіслано американською стороною.

Заява Лю, як зазначає NBC, багато в чому перегукується з коментарями МЗС Китаю, в яких йдеться про те, що країна сподівається досягти " взаємовигідного співробітництва в розвитку і зміцненні відносин зі Сполученими Штатами".

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Дональд Трамп запросив голову Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію. Згідно з джерелами CBS News, запрошення було зроблено в листопаді після того, як Трамп переміг на виборах президента США.

Пізніше, за інформацією того ж видання стало відомо, що лідер Китаю не збирається приїжджати до Трампа. Однак замість нього будуть присутні інші чиновники КНР.