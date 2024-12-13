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Трамп пригласил Си на инаугурацию — уже известен ответ Китая

13 декабря 2024 06:56
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Си Цзиньпин отказался приезжать на инаугурацию Трампа
Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Фото: AP
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Согласно двум источникам, знакомым с планами, лидер Китая не собирается приезжать на инаугурацию Дональда Трампа. Вместо него будут присутствовать другие чиновники КНР.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

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Ожидается, что вместо лидера Китая посол КНР в США и его супруга посетят мероприятие 20 января, ведь это стандартная практика К ним могут присоединиться дополнительные чиновники из Пекина.

Посольство Китая в Вашингтоне и команда Трампа пока не ответили на запросы журналистов.

CBS News напоминает, что Трамп заявлял о хороших отношениях с Китаем. Приглашение Си Цзиньпина, которое было передано вне официальных дипломатических каналов, удивило как Пекин, так и союзников США. Китайские официальные лица, привыкшие к строгому протоколу и хорошо осознающие динамику сил в американо-китайских отношениях, тоже удивлены приглашением Трампа.

Интересный факт: согласно записям Госдепартамента, датируемым 1874 годом, ни один действующий глава иностранного государства не присутствовал на инаугурации президентов.

Напомним, Трамп пригласил лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять участие в своей инаугурации, которая состоится в январе 2025 года.

Также Reuters писало, что Трамп намерен существенно изменить политику США уже в первые часы после вступления в должность.

США Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь президент

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