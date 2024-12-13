Си Цзиньпин отказался приезжать на инаугурацию Трампа

Трамп пригласил Си на инаугурацию — уже известен ответ Китая
Согласно двум источникам, знакомым с планами, лидер Китая не собирается приезжать на инаугурацию Дональда Трампа. Вместо него будут присутствовать другие чиновники КНР.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.
Кто приедет на инаугурацию вместо Си Цзиньпина
Ожидается, что вместо лидера Китая посол КНР в США и его супруга посетят мероприятие 20 января, ведь это стандартная практика К ним могут присоединиться дополнительные чиновники из Пекина.
Посольство Китая в Вашингтоне и команда Трампа пока не ответили на запросы журналистов.
CBS News напоминает, что Трамп заявлял о хороших отношениях с Китаем. Приглашение Си Цзиньпина, которое было передано вне официальных дипломатических каналов, удивило как Пекин, так и союзников США. Китайские официальные лица, привыкшие к строгому протоколу и хорошо осознающие динамику сил в американо-китайских отношениях, тоже удивлены приглашением Трампа.
Интересный факт: согласно записям Госдепартамента, датируемым 1874 годом, ни один действующий глава иностранного государства не присутствовал на инаугурации президентов.
Напомним, Трамп пригласил лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять участие в своей инаугурации, которая состоится в январе 2025 года.
Также Reuters писало, что Трамп намерен существенно изменить политику США уже в первые часы после вступления в должность.
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