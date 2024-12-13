Сі Цзіньпін відмовився приїжджати на інавгурацію Трампа

Зустріч Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа. Фото: AP

Згідно з двома джерелами, знайомими з планами, лідер Китаю не збирається приїжджати на інавгурацію Дональда Трампа. Замість нього будуть присутні інші посадовці КНР.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела.

Читайте також:

Хто приїде на інавгурацію замість Сі Цзіньпіна

Очікується, що замість лідера Китаю посол КНР в США та його дружина відвідають захід 20 січня, адже це є стандартною практикою. До них можуть приєднатися додаткові чиновники з Пекіна.

Посольство Китаю у Вашингтоні та команда Трампа поки що не відповіли на запити журналістів.

CBS News нагадує, що Трамп заявляв про гарні стосунки з Китаєм. Запрошення Сі Цзіньпіна, яке було передане поза офіційними дипломатичними каналами, здивувало як Пекін, так і союзників США. Китайські офіційні особи, які звикли до суворого протоколу та добре усвідомлюють динаміку сил в американсько-китайських відносинах, теж здивовані запрошенням Трампа.

Цікавий факт: відповідно до записів Держдепартаменту, які датуються 1874 роком, жоден діючий глава іноземної держави не був присутній на інавгурації президентів.

Нагадаємо, Трамп запросив лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна взяти участь у своїй інавгурації, що відбудеться у січні 2025 року.

Також Reuters писало, що Трамп має намір суттєво змінити політику США вже в перші години після вступу на посаду.