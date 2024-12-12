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Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, — CBS News

12 грудня 2024 05:58
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп запросив Сі Цзіньпіна на інавгурацію 20 січня 2025 року
Дональд Трамп. Фото: LRT
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп запросив голову Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіна бути присутнім на своїй інавгурації у січні 2025 року. Окрім цього, посадовці інавгурації планують запросити на церемонію ще інших іноземних високопосадовців. 

Про це у вівторок, 11 грудня, повідомило CBS News із посиланням на свої джерела.

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Що відомо

За даними видання, Трамп запросив Сі на інавгурацію на початку листопада, коли переміг на виборах. У той же час неясно, чи прийняв він запрошення. Зокрема, представник посольства Китаю у Вашингтоні не став негайно коментувати ситуацію.

Крім Сі Цзіньпіна, команда Трампа порушила питання можливості прийняти в Капітолії 20 січня інших лідерів. Зокрема, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у якого теплі відносини з Трампом і який відвідав його у Мар-а-Лаго цього тижня. При цьому Орбан все ще роздумує, чи варто йому бути присутнім.

"Світові лідери вишиковуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він скоро повернеться до влади і відновить мир у всьому світі за допомогою американської могутності", — заявила прессекретар перехідного періоду Дональда Трампа Каролін Лівітт.

Також видання наголосило на цікавому факті. Зокрема, послів та інших дипломатів зазвичай запрошують на інавгурацію, але згідно з записами Держдепартаменту від 1874 року, іноземний лідер ніколи не був присутній на церемонії передачі влади.

CBS News додало, що Трамп був практично невідомий на світовій арені під час своєї першої інавгурації у 2017 році. Однак цього разу світові лідери ставляться до Трампа, по суті, як до чинного президента, незважаючи на те, що він ще не вступив офіційно на свою посаду.

Нагадаємо, за даними агентства Reuters, Трамп планує серйозно змінити політику США в перші години перебування на посаді президента. Зокрема, у перший робочий день він збирається ухвалити понад 25 указів та директив.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп вигадав, як швидко залучити в країну мільярдні інвестиції. Для цього він пообіцяв надати всі необхідні дозволи тим, хто інвестує в економіку країни від 1 млрд доларів.

США Китай Дональд Трамп Віктор Орбан Сі Цзіньпінь

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