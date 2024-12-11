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Трамп готовит большие изменения с первого дня на должности, — СМИ

11 декабря 2024 23:57
Ольга Антоновская - редактор
Трамп в первый рабочий день хочет серьезно изменить политику США, — СМИ
Дональд Трамп. Фото: AP
Ольга Антоновская - редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует серьезно изменить политику США в течение нескольких часов после вступления в должность. В частности, в первый рабочий день он хочет принять более 25 указов и директив.

Об этом сообщает Reuters в среду, 11 декабря.

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Как отмечает издание, информацию о том, что Трамп хочет совершить своими приказами "большой фурор" в первый же день на должности, подтвердили два источника. Трамп стремится применить свою исполнительную власть с большим масштабом и скоростью, чем это было во время его первого срока.

"Американский народ может рассчитывать на то, что президент Трамп использует свою исполнительную власть в первый день, чтобы выполнить обещания, которые он дал им во время предвыборной кампании", — отметила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт.

По информации издания, приказы Трампа после инаугурации в первый день будут в большинстве своем сосредоточены на отмене того, что новоизбранный президент США считает слишком всеразрешенной пограничной политикой Байдена. Речь пойдет о предотвращении новых всплесков миграции вдоль южной границы США с Мексикой.

Также, вероятно, Трамп подпишет приказы по поводу стремления увеличения производства энергии. Это, собственно, тоже являлось частью его вступительной кампании. Однако, как отмечает издание, некоторые шаги столкнутся с жесткими вызовами, для их выполнения может потребоваться много месяцев.

Напомним, Трамп отметил, что планирует действовать быстро по вопросу Украины. Он добавил, что разрешение ситуации, сложившейся вокруг российско-украинской войны, станет главным приоритетом.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что украинская сторона готова к прекращению огня. Пока он "формулирует концепцию завершения войны".

США Дональд Трамп политики президент Америка

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