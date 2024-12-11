Трамп завершить війну в Україні після інавгурації 20 січня

Трамп повідомив, коли вирішить долю війни Росії проти України
Вирішення ситуації, що склалася навколо російсько-української війни, стане головним пріоритетом новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у зовнішній політиці після вступу на посаду 20 січня. Він зазначив, що діяти планує швидко.
Про це Трамп заявив в інтерв'ю виданню Paris Match. Інтерв'ю було записано під час візиту Трампа до Франції та оприлюднено 11 грудня.
Трамп має намір швидко зупинити війну
"Я думаю, що нам потрібно вирішити українську проблему із Росією", — заявив він.
Трамп наголосив, що у цій війні обидві сторони втрачають сотні тисяч людей.
"Обидві ці країни втрачають таку кількість, в яку ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", — сказав Трамп.
За його словами, Близький Схід також є великим пріоритетом, проте "це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією".
"Але це дві ситуації, які нам потрібно вирішити, і зробити це швидко. Безліч людей помирає", — додав американський лідер.
Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили низку важливих питань, зокрема, нещодавні зустрічі глави нашої держави з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та лідером Франції Емманюелем Макроном.
Нагадуємо, Польща планує взяти активну участь у потенційних перемовинах між Україною та Росією, оскільки очолить Євросоюз за принципом ротаційного головування.
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