Трамп завершить війну в Україні після інавгурації 20 січня

Дональд Трамп. Фото: The New York Times

Вирішення ситуації, що склалася навколо російсько-української війни, стане головним пріоритетом новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у зовнішній політиці після вступу на посаду 20 січня. Він зазначив, що діяти планує швидко.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю виданню Paris Match. Інтерв'ю було записано під час візиту Трампа до Франції та оприлюднено 11 грудня.

Читайте також:

Трамп має намір швидко зупинити війну

"Я думаю, що нам потрібно вирішити українську проблему із Росією", — заявив він.

Трамп наголосив, що у цій війні обидві сторони втрачають сотні тисяч людей.

"Обидві ці країни втрачають таку кількість, в яку ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", — сказав Трамп.

За його словами, Близький Схід також є великим пріоритетом, проте "це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією".

"Але це дві ситуації, які нам потрібно вирішити, і зробити це швидко. Безліч людей помирає", — додав американський лідер.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили низку важливих питань, зокрема, нещодавні зустрічі глави нашої держави з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та лідером Франції Емманюелем Макроном.

Нагадуємо, Польща планує взяти активну участь у потенційних перемовинах між Україною та Росією, оскільки очолить Євросоюз за принципом ротаційного головування.