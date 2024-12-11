Трамп завершит войну в Украине после инаугурации 20 января

Дональд Трамп.

Разрешение ситуации, сложившейся вокруг российско-украинской войны, станет главным приоритетом новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Он отметил, что действовать планирует быстро.

Об этом Трамп заявил в интервью изданию Paris Match. Интервью было записано во время визита Трампа во Францию и обнародовано 11 декабря.

Читайте также:

Трамп намерен быстро остановить войну

"Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией", — заявил он.

Трамп подчеркнул, что в этой войне обе стороны теряют сотни тысяч человек.

"Обе эти страны теряют такое количество, в которое никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают", — сказал Трамп.

По его словам, Ближний Восток также больше приоритет, однако "это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией".

"Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирает", — добавил мериканский лидер.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили ряд важных вопросов, в частности, недавние встречи главы нашего государства с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, Польша планирует принять активное участие в потенциальных переговорах между Украиной и Россией, поскольку возглавит Евросоюз по принципу ротационного председательства.