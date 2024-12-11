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Трамп готує масштабні зміни з першого дня на посаді, — ЗМІ

11 грудня 2024 23:57
Ольга Антоновська - редактор
Трамп у перший робочий день хоче серйозно змінити політику США, — ЗМІ
Дональд Трамп. Фото: AP
Ольга Антоновська - редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп планує серйозно змінити політику США протягом декількох годин після вступу на посаду. Зокрема, у перший робочий день він хоче прийняти понад 25 указів і директив.

Про це повідомляє Reuters у середу, 11 грудня.

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Як зазначає видання, інформацію про те, що Трамп хоче зробити своїми наказами "великий фурор" першого ж дня на посаді, підтвердили два джерела. Зазначається, що Трамп прагне застосувати свою виконавчу владу з більшим масштабом та швидкістю, ніж це було під час його першого терміну.

"Американський народ може розраховувати на те, що президент Трамп використає свою виконавчу владу в перший день, щоб виконати обіцянки, які він дав їм під час передвиборної кампанії", — зазначила речниця Трампа Керолайн Лівітт.

За інформацією видання, накази Трампа після інавгурації в перший день будуть здебільшого зосереджені на скасуванні того, що новообраний президент США вважає занадто вседозволеною прикордонною політикою Байдена. Йтиметься про запобігання нових сплесків міграції вздовж південного кордону США з Мексикою.

Також, ймовірно, Трамп підпише накази щодо прагнення збільшення виробництва енергії. Це, власне, теж було частиною його вступної кампанії. Однак, як наголошує видання, деякі кроки зіткнуться з жорсткими викликами, на їхнє виконання може знадобитися багато місяців.

Нагадаємо, Трамп зазначив, що планує діяти швидко щодо питання України. Він додав, що вирішення ситуації, що склалася навколо російсько-української війни, стане головним пріоритетом.

Новообраний президент США Дональд Трамп повідомив, що українська сторона готова до припинення вогню. Наразі він "формулює концепцію завершення війни".

США Дональд Трамп політики президент Америка

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