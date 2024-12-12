Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию 20 января 2025 года

Дональд Трамп. Фото: LRT

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил главу Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в январе 2025 года. Помимо этого, должностные лица инаугурации планируют пригласить на церемонию и других иностранных высокопоставленных лиц.

Об этом во вторник, 11 декабря, сообщило CBS News со ссылкой на свои источники.

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Что известно

По данным издания, Трамп пригласил Си на инаугурации в начале ноября, чуть позже после выборов. В то же время неясно, принял ли он приглашение. В частности, представитель посольства Китая в Вашингтоне не стал немедленно комментировать ситуацию.

Помимо Си Цзиньпина, команда Трампа подняла вопрос о возможности принять в Капитолии 20 января и других лидеров. В частности, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, у которого теплые отношения с Трампом и который посетил его в в Мар-а-Лаго на этой неделе. При этом, Орбан все еще раздумывает, стоит ли ему присутствовать.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир во всем мире с помощью американской мощи", — заявила пресс-секретарь переходного периода Дональда Трампа Каролин Ливитт.

Также издание отметило интересный факт. В частности, послов и других дипломатов обычно приглашают на инаугурации, но согласно записям Госдепартамента от 1874 года, иностранный лидер никогда не присутствовал на церемонии передачи власти.

CBS News добавило, что Трамп был практически неизвестен на мировой арене во время своей первой инаугурации в 2017 году. Однако на этот раз мировые лидеры относятся к Трампу по сути как к действующему президенту, несмотря на то, что он еще не вступил официально на свою должность.

Напомним, по данным агентства Reuters, Трамп планирует серьезно изменить политику США в первые часы пребывания в должности президента. В частности, в первый рабочий день он собирается принять более 25 указов и директив.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп придумал, как быстро привлечь в страну миллиардные инвестиции. Для этого он пообещал предоставить все необходимые разрешения тем, кто инвестирует в экономику страны от 1 млрд долларов.