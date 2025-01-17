Китай отправит на инаугурацию Трампа вице-президента Хань Чжэна

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Китай отправил на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, своего вице-президента Хань Чжэна. Это первый случай, когда высокопоставленный китайский чиновник будет присутствовать на церемонии приведения к присяге нового президента Соединенных Штатов.

Об этом сообщает NBC News ссылаясь на китайские СМИ и Министерство иностранных дел Китая.

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"Мы готовы укреплять диалог и коммуникацию с новым правительством США, надлежащим образом разрешать разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество, совместно содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений и найти способ для Китая и США наладить корректные отношения", — говорится в заявлении, анонсирующем поездку Ханя.

NBC также пишет, что Хань Чжэн иногда заменяет главу КНР Си Цзиньпина в церемониальных мероприятиях.

Тем временем Лю Пэньюй, представитель посольства Китая в США, подтвердил, что Хань планирует присутствовать на инаугурации Трампа в качестве "специального представителя председателя Си Цзиньпина". Кроме того, он сообщил, что приглашение было направлено американской стороной.

Заявление Лю, как отмечает NBC, во многом перекликается с комментариями МИД Китая, в которых говорится что страна надеется достичь "взаимовыгодного сотрудничества в развитии и укреплении отношений с Соединенными Штатами".

Напомним, в начале декабря стало известно, что Дональд Трамп пригласил председателя Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию. Согласно источникам CBS News, приглашение было сделано в ноябре после того, как Трамп победил на выборах президента США.

Позже, по информации того же издания стало известно, что лидер Китая не собирается приезжать к Трампу. Однако вместо него будут присутствовать другие чиновники КНР.