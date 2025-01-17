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Трамп — інавгурація 2025

17 січня 2025 19:07
Ольга Антоновська - редактор
Інавгурація Трампа 20 січня 2025 року — дивитись онлайн-трансляцію
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Дональд Трамп офіційно заступить на посаду Президента США 20 січня 2025 року. Цього дня відбудеться інавгурація новообраного очільника країни. Церемонію відвідають чимало відомих людей. Президентом Сполучених Штатів Трамп стане вже вдруге.

Новини.LIVE будуть транслювати інавгурацію Трампа у режимі реального часу 20 січня о 19:00 за київським часом.

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Час та дата інавгурації Дональда Трампа

Інавгурація новообраного Президента США Дональда Трампа відбудеться в понеділок, 20 січня 2025 року. Церемонія розпочнеться о 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за київським часом). Однак інавгураційні заходи стартують вже в суботу, 18 січня.

Напередодні інавгурації Дональд Трамп має провести прийом. Захід відбудеться у гольф-клубі в Стерлінгу, що в штаті Вірджинія. Також заплановане покладання квітів до Могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі. Крім того, новообраний президент США виступить на мітингу MAGA Victory у Вашингтоні, де виголосить промову. Завершить низку передінавгураційних заходів Трамп вечерею з донорами його кампанії.

Як буде відбуватиметься інавгурація Дональда Трампа

20 січня зранку у церкві Святого Іоанна на площі Лафайєт у Вашингтоні проведуть службу. Саме з цього розпочнеться інавгураційний день Дональда Трампа. Разом з тим у Білому домі Джилл та Джо Байден проведуть чаювання. На ньому мають бути присутні Дональд та Меланія Трамп.

Церемонія присяги новообраного очільника США стартує о 12:00 за східноамериканським часом. Основна частина заходу відбуватиметься на головній сцені, що розташована на Західному лужку будівлі Капітолія США. Дональд Трамп оголосить присягу під час інавгурації та офіційно вступить на посаду Президента Сполучених Штатів. Після завершення цього Трамп вже у новій ролі виголосить промову. Офіційне прощання з Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс відбудеться після завершення церемонії інавгурації.

Після цього Дональд Трамп вирушить у президентську кімнату поруч із залом засідань Сенату. Там політик підпише ключові документи. Після завершення цього відбудеться обід. Його організовує Об'єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній.

Трамп також огляне війська під час параду на Пенсильванія-авеню. Ймовірно, у ньому візьмуть участь 7,5 тисяч людей. Завершиться інавгураційний день трьома балами. Дональд Трамп виголосить промови на усіх.

Чим особлива інавгурація Дональда Трампа

В день інавгурації Дональда Трампа будуть приспущені національні прапори. Це пов'язано з тим, що 29 грудня помер 39-й президент США Джиммі Картер. Траур оголошено протягом 30 днів, тобто і в день присяги нового президента. Вперше в історії США церемонія інавгурації відбуватиметься з приспущеними прапорами.

Крім того, на церемонію інавгурації зібрали рекордну суму — 170 мільйонів доларів. Ці кошти можуть витратити на оплату заходів інавгурації — церемонію присяги, парад, бали. Також очікується, що частину з цієї суми витратять на майбутню президентську бібліотеку Трампа. 

Як охоронятимуть безпеку під час інавгурації Трампа

Спецслужби США остерігаються можливих провокацій у день інавгурації Трампа. Припускають, що хтось навіть може вважати це "останнім шансом", аби змінити хід виборів. Саме тому правоохоронці  працюватимуть в посиленому режимі. За безпекою стежитимуть близько 25 тисяч поліцейських та військових.

Поліція з усієї країни з'їдеться до округу Колумбія. Наразі там вже працює близько 1000 офіцерів. Їм у підмогу надішлють ще 4000 правоохоронців.

Хто буде присутній на інавгурації Дональда Трампа

Чимало зірок візьмуть участь у заході. Під час інавгурації виступить американська співачка Керрі Андервуд. Зірка виконає трек America the Beautiful у супроводі хору ЗС та Військово-морської академії США. Крім того, участь в інавгурації візьме гурт Village People. Саме під їхній хіт YMCA Трамп неодноразово танцював під час своєї виборчої кампанії. Також очікується виступ кантрі-музиканта Лі Грінвуда, а оперний співак Крістофер Маккіо наприкінці виконає державний гімн.

З політиків на інавгурації Дональда Трампа будуть присутні президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден. Відомо про візит президента Аргентини Хав'єра Мілейя та прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. Також участь візьмуть члени Конгресу, судді Верховного суду та інші високопосадовці. Відомо й про візит на інавгурацію Дональда Трампа віцепрезидента Китаю Хань Чжена. Ймовірно, на урочистості прибудуть й високопосадовці з інших країн. Офіційної інформації щодо візиту Президента України Володимира Зеленського наразі немає.

Нагадаємо, новообраний Президент США Дональд Трамп призначив спеціальними послами голлівудських зірок. Йдеться про Мела Гібсона, Джона Войта і Сильвестра Сталлоне. 

Букмекери змінили думку щодо того, чи завершить Дональд Трамп війну в Україні за 90 днів. Ймовірність значно знизилась, хоча ще нещодавно 50% букмекерів були переконані в іншому.

США Дональд Трамп президент інавгурація інавгурація Трампа

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