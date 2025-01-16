Єрмак анонсував зустріч Зеленського та Трампа

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що незабаром відбудеться зустріч новообраного президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Це станеться вже після інавгурації нового очільника Білого дому.

Про це Єрмак заявив в ефірі телемарафону у четвер, 16 січня.

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За словами Єрмака, одразу після інавгурації Трампа між командами президентів розпочнуться офіційні консультації щодо майбутньої зустрічі.

Голова Офісу Президента зазначив, що не вірить, що Трамп піде на якісь кроки, аби послабити США. Водночас він вважає, що США не можуть бути сильними без сильної України та справедливого миру.

"Я точно знаю, що Трамп хоче закінчити цю війну, для нього це важливо", — додав він.

Єрмак зауважив, що одразу після інавгурації нового президента США Україна налаштована почати вже офіційні розмови та консультації щодо скорої зустрічі Трампа та Зеленського стосовно планів закінчення війни.

"Повірте, починаючи з 20 січня, ці консультації, ці контакти будуть максимально ефективними. І ми будемо працювати, щоб зустріч між президентами відбулася якомога скоріше, бо вона є дуже важливою", — підсумував він.

Раніше видання Bloomberg писало, що команда Трампа готує план санкцій проти Росії та Ірану. Зокрема, під обмеження знову потрапить російська нафта.

А внаслідок попереднього пакета санкцій США ціна на нафту у світі зросла до тримісячного максимуму — на 3%.