Інавгурація Трампа 2025 — онлайн-трансляція з Вашингтона

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Вже у понеділок, 20 січня, Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Саме в цей день відбудеться інавгурація, після якої новообраний лідер вже вдруге стане на чолі країни.

Новини.LIVE транслюватимуть інавгурацію Трампа у режимі реального часу 20 січня о 19:00 за київським часом.

Читайте також:

Коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа

Офіційні інавгураційні заходи почнуть проводити з 18 січня. Протягом вихідних Трамп має провести прийом у гольф-клубі в Стерлінгу, що у Вірджинії. Крім того, до Могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі покладатимуть квіти, а пізніше Дональд Трамп має виступити з промовою на мітингу MAGA Victory у Вашингтоні. Зрештою політик завершить ці заходи вечерею із донорами своєї кампанії.

Інавгурація президента США Дональда Трампа відбуватиметься в понеділок, 20 січня. Захід відбудеться перед будівлею Капітолія у Вашингтоні. Стартують урочистості о 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за київським часом).

Програма інавгурації Дональда Трампа

Згідно з офіційним розкладом, понеділок має розпочатись церковною службою. Її проведуть у церкві Святого Іоанна на площі Лафайєт, що у Вашингтоні. Після цього Джо та Джилл Байден мають провести чаювання, це відбудеться в Білому домі.

Вже опівдні за східноамериканським часом розпочнеться церемонія присяги Дональда Трампа. Інавгурація відбудеться на головній сцені, яка розташована на Західному лужку будівлі Капітолія США. Трамп повинен буде оголосити присягу, взяти на себе обов'язки президента США та присягнути зберігати, захищати та оберігати Конституцію Сполучених Штатів. Після цього Дональд Трамп має виголосити промову. Це відбудеться біля Капітолія. Вже після завершення церемонії буде офіційне прощання з Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Зрештою Трамп вже у новому статусі має підписати ключові документи. Відбудеться це у президентській кімнаті, яка розташована поруч із залом засідань Сенату. Після цього відбудеться обід, організований Об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній.

Також Дональд Трамп огляне війська та інавгураційний парад на Пенсильванія-авеню. За попередніми даними, у ньому візьмуть участь 7,5 тисяч людей.

Вже ввечері відбудуться три бали, присвячені інавгурації Трампа. Новий президент США має виголосити промови на усіх заходах.

Посилення безпеки під час інавгурації Трампа

Як зазначили в Агентстві національної безпеки США, інавгурація новообраного президента Дональда Трампа може стати мішенню для насильницьких екстремістів. Саме через це заходи безпеки суттєво посилять.

Загалом під час інавгурації на місці будуть працювати близько 25 тисяч правоохоронців та військовослужбовців. Вони будуть перш за все охороняти Трампа, адже він може стати мішенню тих, хто не згоден з його перемогою. Зазначається, що потенційні злочинці можуть розглядати інавгурацію як останній шанс "вплинути на результати виборів". Зокрема, можуть застосовувати фальшиві вибухи, здійснювати польоти безпілотників або тарани транспортних засобів.

До округу Колумбія 20 січня прибуде поліція з усієї країни. Міський департамент поліції посилять приблизно 4000 офіцерів. Ще 1000 офіцерів наразі вже охороняють Капітолій.

Офіційні особи перебувають у стані підвищеної готовності протягом кількох місяців після двох замахів на Трампа під час передвиборчої кампанії 2024 року та останніх нападів цього року в Новому Орлеані та Лас-Вегасі.

Хто з відомих людей буде на інавгурації Трампа

Як зазначає The Washington Post, в урочистостях, присвячених інавгурації Дональда Трампа, візьме участь низка зірок. Зокрема, американська кантрі-співачка Керрі Андервуд виконає трек America the Beautiful у супроводі хору ЗС та Військово-морської академії США. На захід також запросили гурт Village People. Під їхній хіт YMCA Дональд Трамп неодноразово танцював під час виборчої кампанії.

Крім того, кантрі-музикант Лі Грінвуд виступить під час присяги Дональда Трампа. А державний гімн наприкінці заходу виконає оперний співак Крістофер Маккіо.

Також на інавгурації Дональда Трампа будуть присутні президент Джо Байден та перша леді Джилл Байден. Ймовірно, на захід також завітають президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Присутніми будуть члени Конгресу, судді Верховного суду, високопоставлені військові, колишні президенти і віцепрезиденти, а також володарі Медалі Пошани.

Чи буде Зеленський на інавгурації Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що він не проти бути присутнім на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Однак український лідер наголошував, що це станеться, якщо він отримає запрошення.

Під час пресконференції Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію. Разом з тим він додав, що буде радий бачити Зеленського, якщо той все ж таки приїде.

Наразі офіційних заяв щодо підтвердження візиту Володимира Зеленського на інавгурацію Дональда Трампа не було. Жодна зі сторін цього не коментувала.

Нагадаємо, на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа виступить чимало знаменитостей. Серед них — Керрі Андервуд. Артистка перемогла у талант-шоу American Idol.

Інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться вже 20 січня. Цей захід стане особливим, адже вперше під час церемонії будуть приспущені національні прапори.