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Інавгурація Трампа 2025 — дата, час та де дивитися

13 січня 2025 20:09
Євгенія Брюховецька - редактор
Коли буде інавгурація Трампа 2025 — де дивитися трансляцію онлайн
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Вже за тиждень відбудеться інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Датою для проголошення нового очільника Білого дому обрали 20 січня 2025 року.

У матеріалі Новини.LIVE розповімо про всі подробиці церемонії інавгурації.

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Порядок проведення інавгурації

Інавгурація Дональд Трампа розпочнеться о 12:00 за східним стандартним часом (19:00 за київським) в західному фасаді Капітолія у Вашингтоні. Спочатку присягу складе віцепрезидент Джей Ді Венс, а потім сам новий президент.

Після цього Трамп офіційно вступить на посаду й виголосить інавгураційну промову, в якій назве основні пріоритети роботи під час свого другого терміну. Раніше він анонсував, що планує представити себе як об'єднувача та саме єдність стане темою промови.

Після передачі повноважень чинний президент Джо Байден почесно покине Капітолій.

Вже після завершення церемонії Пенсильванією-авеню до Білого дому пройде парад за участю військових підрозділів, оркестрів та громадських організацій. Увечері запланований офіційний бал, на якому буде присутній новий президент, віцепрезидент та їхні родини.

Чим особлива ця інавгурація

29 грудня 2024 року помер 39-й президент США Джиммі Картер, тому протягом 30 днів, в тому числі в день інавгурації, будуть приспущені національні прапори. Це перша в історії церемонія, коли американські прапори у траурному положенні. 

Крім того, інавгураційний комітет Трампа зібрав рекордну суму пожертвувань — понад 170 мільйонів доларів.

Трансляція інавгурації Трампа — де дивитися

Подію транслюватимуть на офіційних сторінках Білого дому в соціальних мережах та на YouTube. Також її можна буде переглянути на провідних телеканалах США: CNN, ABC та NBC.

Новини.LIVE також транслюватимуть інавгурацію президента США в режимі реального часу.

Нагадаємо, 6 січня конгрес США офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах та Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента.

Також Трамп планує провести масштабний мітинг у Вашингтоні на арені Capital One Arena, який відбудеться 19 січня напередодні інавгурації.

США вибори Дональд Трамп церемонія інавгурація інавгурація Трампа

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