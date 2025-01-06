Перемогу Трампа на президентських виборах у США затверджено

Дональд Трамп. Фото: reuters

Конгрес США за результатами президентських виборів у листопаді 2024 року офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на посаду президента. Також затверджено Джей Ді Венса як віцепрезидента.

Про це повідомляє 6 січня The New Yourk Times.

Читайте також:

Засідання Конгресу США. Фото: nytimes

Що відомо про переможців виборів у США

Дональд Трамп та Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборників, що перевищує необхідний мінімум у 270 голосів.

Кандидатка від демократів Камала Гарріс, яка також є чинною віцепрезиденткою, здобула 226 голосів виборників.

Процедуру сертифікації вели обидві палати Конгресу, і її завершила Камала Гарріс, яка оголосила офіційний результат.

Інавгурація новообраного президента Трампа запланована на 20 січня 2025 року.

Захід традиційно відбудеться біля Капітолія, де Трамп складе присягу перед Конгресом, запрошеними гостями та громадянами США.

Це означає повернення Дональда Трампа до Білого дому після його першої каденції (2016–2020 роки).

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп готує масштабний мітинг перед інавгурацією. Також Трамп натякнув, що не бачить причин відмовлятися від платформи TikTok.