Трамп проведе мітинг у Вашингтоні напередодні присяги

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Cheney Orr

Дональд Трамп, який вдруге переміг на президентських виборах США, хоче зустрітися з американцями напередодні своєї інавгурації. Вже відомо, де та коли відбудеться масштабний мітинг.

Про це повідомляє CBS News.

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Новообраний президент США Дональд Трамп планує провести масштабний мітинг у Вашингтоні 19 січня, напередодні своєї інавгурації на другий термін. Захід відбудеться на арені Capital One Arena, яка вміщує близько 20 000 людей.

Мітинг під назвою "Зробимо Америку знову великою за перемогу" розпочнеться о 15:00 за східним часом. Організаторами є інавгураційний комітет Трампа-Венса. Це місце відоме як домашня арена баскетбольної команди Washington Wizards і хокейної Washington Capitals.

Інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня, коли він складе присягу як президент США на другий термін.

Нагадаємо, у Гондурасі стривожені діями Трампа та заявили, що США ризикують втратити там військові бази.

Також нещодавно у США стався інцидент біля вежі Трампа — під стінами раптово вибухнув електрокар Tesla.