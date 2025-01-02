Бази США в Гондурасі можуть закрити, якщо Трамп почне депортацію громадян Гондурасу

Президентка Гондурасу Ксіомара Кастро. Фото: EFE/Карлос Лемос

Президентка Гондурасу Ксіомара Кастро попередила, що через потенційні дії майбутнього уряду обраного президента США Дональда Трампа його країна може залишитись без військової бази в Гондурасі. Кастро критикує міграційну політику Трампа.

Про це інформує місцеве видання EFE.

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Ксіомара Кастро наголосила, що у випадку, якщо урядом Трампа буде здійснена масова депортація жителів Гондурасу, військова база США на території країни не матиме підстав для існування.

"Зіткнувшись із ворожим ставленням до масового вигнання наших братів, нам довелося б розглянути можливість зміни нашої політики співпраці зі Сполученими Штатами, особливо у військовій сфері, в якій вони десятиліттями зберігають військові бази на нашій території, не сплачуючи жодного цента. Ці бази в цьому випадку втратили б усі підстави існувати в Гондурасі", — сказала Кастро у зверненні до своїх краян з нагоди Нового року.

Де знаходяться військові бази США в Гондурасі

США мають базу в Палмеролі в центральній частині Гондурасу, яку вони побудували на початку 1980-х років і де залишаються близько 400 військовослужбовців. База служила США для їх операцій проти комуністів в Центральній Америці в середині холодної війни.

У ході кампанії Трамп пообіцяв масову депортацію нелегальних іммігрантів, яка почнеться 20 січня, коли почне працювати новий уряд США.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки перенесли суд над обвинуваченим у замаху на новообраного президента Дональда Трампа у гольф-клубі. Засідання відбудеться у вересні наступного року.

Також Дональд Трамп подав запит до Верховного суду з проханням відкласти дію закону, що вимагає від китайської компанії ByteDance продати TikTok, до 19 січня 2025 року, щоб запобігти забороні платформи в США. Він заявив, що знає, як владнати ситуацію.