Базы США в Гондурасе могут закрыть, если Трамп начнет депортацию граждан Гондураса

Президент Гондураса Ксиомара Кастро. Фото: EFE/Карлос Лемос

Президент Гондураса Ксиомара Кастро предупредила, что из-за потенциальных действий будущего правительства избранного президента США Дональда Трампа его страна может остаться без военной базы в Гондурасе. Кастро критикует миграционную политику Трампа.

Об этом информирует местное издание EFE.

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Ксиомара Кастро подчеркнула, что в случае, если правительством Трампа будет осуществлена массовая депортация жителей Гондураса, военная база США на территории страны не будет иметь оснований для существования.

"Столкнувшись с враждебным отношением к массовому изгнанию наших братьев, нам пришлось бы рассмотреть возможность изменения нашей политики сотрудничества с Соединенными Штатами, особенно в военной сфере, в которой они десятилетиями сохраняют военные базы на нашей территории, не платя ни одного цента. Эти базы в этом случае потеряли бы все основания существовать в Гондурасе", — сказала Кастро в обращении к своим согражданам по случаю Нового года.

Где находятся военные базы США в Гондурасе

США имеют базу в Палмероле в центральной части Гондураса, которую они построили в начале 1980-х годов и где остаются около 400 военнослужащих.

В ходе кампании Трамп пообещал массовую депортацию нелегальных иммигрантов, которая начнется 20 января, когда заработает новое правительство США.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки перенесен суд над обвиняемым в покушении на новоизбранного президента Дональда Трампа в гольф-клубе Заседание состоится в сентябре следующего года.

Также Дональд Трамп подал запрос в Верховный суд с просьбой отложить действие закона, требующего от китайской компании ByteDance продать TikTok, до 19 января 2025 года, чтобы предотвратить запрет платформы в США. Он заявил, что знает, как уладить ситуацию.