Суд над обвинуваченим у замаху на Дональда Трампа перенесли — що відомо

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Cheney Orr

У Сполучених Штатах Америки перенесли суд над обвинуваченим у замаху на новообраного президента Дональда Трампа у гольф-клубі. Засідання відбудеться у вересні наступного року.

Про це повідомляє ABC News.

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Відомо, що йдеться про 58-річного Раяна Рута, який намагався вбити Дональда Трампа в Південній Флориді. Чоловік не визнає своєї провини.

Окружний суддя США Ейлін Кеннон зазначила, що суд відбудеться 8 вересня замість попередньо запланованої дати початку 10 лютого 2025 року.

Захисники Рута звернулися до судді з проханням перенести розгляд справи на період не раніше грудня наступного року. Вони зазначили, що потребують додаткового часу для аналізу доказів.

У випадку визнання провини чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у вересні в гольф-клубі Дональда Трампа у Вест-Палм-Біч було скоєно замах на його життя. Підозрюваного затримали правоохоронці.

Згодом Трамп заявив, що перебуває у безпеці та здоровий. За його словами, поряд з ним лунали постріли.