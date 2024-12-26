Суд над обвиняемым в покушении на Дональда Трампа перенесли — что известно

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Cheney Orr

В Соединенных Штатах Америки перенесли суд над обвиняемым в покушении на новоизбранного президента Дональда Трампа в гольф-клубе. Заседание состоится в сентябре следующего года.

Об этом сообщает ABC News.

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Известно, что речь идет о 58-летнем Райане Руте, который пытался убить Дональда Трампа в Южной Флориде. Мужчина не признает своей вины.

Окружной судья США Эйлин Кэннон отметила, что суд состоится 8 сентября вместо предварительно запланированной даты начала 10 февраля 2025 года.

Защитники Рута обратились к судье с просьбой перенести рассмотрение дела на период не ранее декабря следующего года. Они отметили, что нуждаются в дополнительном времени для анализа доказательств.

В случае признания вины мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, в сентябре в гольф-клубе Дональда Трампа в Вест-Палм-Бич было совершено покушение на его жизнь. Подозреваемого задержали правоохранители.

Впоследствии Трамп заявил, что находится в безопасности и здоров. По его словам, рядом с ним раздавались выстрелы.