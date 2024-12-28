Президент США Дональд Трамп виступив на підтримку TikTok

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Cheney Orr

Дональд Трамп подав запит до Верховного суду з проханням відкласти дію закону, що вимагає від китайської компанії ByteDance продати TikTok до 19 січня 2025 року, щоб запобігти забороні платформи в США. Він заявив, що знає, як владнати ситуацію.

Про це повідомляє The Financial Times.

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Під час свого звернення Трамп наголосив, що його адміністрація матиме достатньо часу та ресурсів для вирішення цього питання після інавгурації.

Він підкреслив важливість TikTok, зазначивши, що платформа відіграла значну роль у його передвиборчій кампанії.

У грудні під час зустрічі з генеральним директором TikTok Шоу Цзі Чу Трамп висловив підтримку соціальній мережі.

Адвокат Трампа, Д. Джон Сауер, який також має обійняти посаду генерального соліситора США, під час брифінгу заявив: "Лише Дональд Трамп має необхідний досвід укладання угод, політичний мандат і волю до проведення переговорів, які збережуть платформу та водночас вирішать проблеми національної безпеки".

Нагадаємо, у лютому 2024 року в США заборонили користуватися TikTok з державниз пристроїв. Тоді установи, такі як міністерства оборони, внутрішньої безпеки та закордонних справ, уже обмежили використання TikTok на службових пристроях.

У березні в США винесли на голосування законопроєкт про заборону TikTok, який викликав неоднозначну реакцію серед представників влади.

Цікаво, що у травні в США з'явились охочі купити китайську соцмережу, адже компанія стала найдорожчою в Китаї.