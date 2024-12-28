Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку TikTok

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Cheney Orr

Дональд Трамп подал запрос в Верховный суд с просьбой отложить действие закона, требующего от китайской компании ByteDance продать TikTok до 19 января 2025 года, чтобы предотвратить запрет платформы в США. Он заявил, что знает, как уладить ситуацию.

Об этом сообщает The Financial Times.

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Во время своего обращения Трамп подчеркнул, что у его администрации будет достаточно времени и ресурсов для решения этого вопроса после инаугурации.

Он подчеркнул важность TikTok, отметив, что платформа сыграла значительную роль в предвыборной кампании.

В декабре во время встречи с генеральным директором TikTok Шоу Цзи Чу Трамп выразил поддержку социальной сети.

Адвокат Трампа, Д. Джон Сауэр, который также должен занять пост генерального солиситора США, во время брифинга заявил: "Только у Дональда Трампа есть необходимый опыт заключения соглашений, политический мандат и волю к проведению переговоров, которые сохранят платформу и одновременно решат проблемы национальной безопасности".

Напомним, в феврале 2024 года в США запретили пользоваться TikTok из государственных устройств. Тогда учреждения, такие как министерства обороны, внутренней безопасности и иностранных дел, уже ограничили использование TikTok на служебных устройствах.

В марте в США вынесли на голосование законопроект о запрете TikTok , вызвавший неоднозначную реакцию среди представителей власти.

Интересно, что в мае в США появились желающие купить китайскую соцсеть, ведь компания стала самой дорогой в Китае.