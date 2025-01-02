Трамп проведет митинг в Вашингтоне в преддверии присяги

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Cheney Orr

Дональд Трамп, вторично победивший на президентских выборах США, хочет встретиться с американцами накануне своей инаугурации. Уже известно, где и когда состоится масштабный митинг.

Об этом сообщает CBS News.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует провести масштабный митинг в Вашингтоне 19 января, в преддверии своей инаугурации на второй срок. Мероприятие состоится на арене Capital One Arena, вмещающей около 20 000 человек.

Митинг под названием "Сделаем Америку снова великой за победу" начнется в 15:00 по восточному времени. Организаторами являются инаугурационный комитет Трампа-Венса. Это место известно как домашняя арена баскетбольной команды Washington Wizards и хоккейной Washington Capitals.

Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января, когда он примет присягу как президент США на второй срок.

Напомним, в Гондурасе встревожены действиями Трампа и заявили, что США рискуют потерять там военные базы.

Также недавно в США произошел инцидент у башни Трампа — под стенами внезапно взорвался электрокар Tesla.